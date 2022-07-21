السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكى في شارع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بسيارة بدائرة قسم قان سوهاج بسبب حدوث ماس كهربائى، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكى أثناء سيرها بالشارع دائرة القسم وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحث تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق بسيارة بشارع " أسيوط سوهاج " دائرة قسم ثان سوهاج.

وتبين نشوب الحريق بالسيارة " ملاكي " قيادة المدعو حسين ع س 24 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج حال سيرها وتم الدفع " بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك السيارة قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من كابل البطارية الداخلي للسيارة وأضاف بإحتراق مقدمه السيارة ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.