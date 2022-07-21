السيطرة على حريق محدود بلوحة كهرباء بمستشفى الإسماعيلية الجامعى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تمكن رجال الحماية المدنية بالإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق محدود شب في لوحة كهرباء قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس.

تلقى المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية بلاغا بتصاعد أدخنة من لوحة كهرباء قسم الطوارئ بمستشفى الجامعة، فتم دفع فريق طوارئ التحكم الإقليمى.

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بورود بلاغ عن حريق في لوحة كهرباء المستشفى الجامعى.

وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة التعامل مع كافة الأزمات والطوارئ التى تقع بنطاق المحافظة، قامت إدارة الحماية المدنية بالدفع بسيارتي إطفاء إلى مستشفى جامعة قناة السويس وتم الاخماد والسيطرة على الحريق ولا توجد أى خسائر بشرية .