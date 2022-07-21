وأوضحت الشركة - فى بيان أوردته قناة "السعودية" الإخبارية، أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة للربط الكهربائي في المملكة، ويأتي ضمن استراتيجية الشركة السعودية للكهرباء الرامية إلى تعزيز موثوقية الخدمات الكهربائية، وتعزيز ربط الشبكة الكهربائية بين مناطق الأعمال الوسطى والغربية، ودعم استقرار منظومة الشبكة الكهربائية ورفع سعة الطاقة المتبادلة بين المنطقتين وربط أنظمة الاتصال الاستراتيجي عبر أطول خط ألياف ضوئية مباشرة بالمملكة عن طريق أبراج الكهرباء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع، المهندس مهدي الدوسري، إن "هذا المشروع سيعزز نقل الطاقة الكهربائية بين مناطق الأعمال الوسطى والغربية، حيث يتم تبادل الطاقة المنتجة في المنطقتين، بالإضافة إلى الشبكة العامة التي ترتبط معها من المناطق الأخرى".

وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم في تفعيل أنظمة الاتصالات، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية ورفع موثوقيتها، ويعزز الاستفادة من الكفاءة العالية لوحدات التوليد.

ويشتمل المشروع - أيضا - على توسعة محطات التحويل الرئيسة في منطقتي القصيم والمدينة المنورة لتمكين الشبكة من تبادل الطاقة الكهربائية بكل انسيابية ومرونة.

يذكر أن شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع إحدى الشركات الرائدة في مجال إنشاء وتطوير مشاريع إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، وتمتلك كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مثل هذه المشاريع النوعية، حيث تصل نسبة السعودة فيها 91%، فيما تبلغ نسبة الموظفين الحاصلين على شهادات احترافية في إدارة المشاريع 42 %؜.

