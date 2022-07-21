السعودية: "الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع المصاحف للحجاج المغادرين

إيمان حنا

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين؛ ضمن مبادرة توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على كافة الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.وفق بيان لسفارة السعودية.

ووزّع فرع الوزارة بمنطقة نجران الهدية على الحجاج المغادرين عبر منفذ الوديعة من جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك ضمن خطة الوزارة لحج هذا العام، في إطار الجهود التي تبذلها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، اتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.

وعبّر الحجاج عن سعادتهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين على الخدمات التي قُدّمت لضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.