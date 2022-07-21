السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدى على طفلة فى الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر مايو المنصرم من العام الجارى، عندما تلقى مأمور قسم شرطة بلبيس، بلاغا من أسرة الطفلة " ا أ" مقيمة بندر بلبيس، يتهمون فيه "ع ص ح م" 28 عاما محفظ للقرآن الكريم، ومقيم بندر بلبيس، بالتعدى على الطفلة وتعريض حياتها للخطر وهتك عرضها.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.