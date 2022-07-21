اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 يوليه 2022 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتفقد المنزل التاريخى للزعيم جوزيف تيتو

الخميس، 21 يوليه 2022 11:55 م
الرئيس السيسى يتفقد المنزل التاريخى للزعيم جوزيف تيتو الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش المنزل التاريخى للزعيم جوزيف تيتو.
 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصربى مؤتمرا صحفيا مشتركا فى قصر الرئاسة الصربى، حيث تقدم بخالص شكره وامتنانه للرئيس "الكسندر فوتشيتش" لتلقي وسام جمهورية صربيا"، بما يعكس الصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة التي جمعت زعماء البلدين على مختلف المستويات، وأبرزها علاقات الصداقة بين الرئيسين الراحلين "جمال عبد الناصر" و"جوزيف تيتو".
 
الرئيس السيسي فى منزل الزعيم جوزيف تيتو
الرئيس السيسي فى منزل الزعيم جوزيف تيتو

 


الرئيس السيسى

صربيا

زيارة الرئيس السيسى

تيتو



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. جامعة بلجراد تمنح الرئيس السيسى الدكتوراة الفخرية.. إصابة جو بايدن بكورونا.. برلمانى كولومبى يوزع شيكولاتة الماريجوانا بالكونجرس.. قصر باكنجهام يستعد لافتتاح معرض "تتويج الملكة"

الخميس، 21 يوليه 2022 10:00 م

الإليزيه: ماكرون يستقبل الرئيس السيسي غدا الجمعة بقصر الرئاسة

الخميس، 21 يوليه 2022 08:09 م

الرئيس السيسى يشهد عرضا لأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية

الخميس، 21 يوليه 2022 07:46 م

صاحبة العوامة 77 تشكر الرئيس السيسى بعد استلامها شقة بالزمالك على النيل ..فيديو

الخميس، 21 يوليه 2022 07:20 م

جامعة بلجراد تمنح الرئيس السيسى درجة الدكتوراه الفخرية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 21 يوليه 2022 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة