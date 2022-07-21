الرئيس السيسى يتفقد المنزل التاريخى للزعيم جوزيف تيتو

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش المنزل التاريخى للزعيم جوزيف تيتو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصربى مؤتمرا صحفيا مشتركا فى قصر الرئاسة الصربى، حيث تقدم بخالص شكره وامتنانه للرئيس "الكسندر فوتشيتش" لتلقي وسام جمهورية صربيا"، بما يعكس الصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة التي جمعت زعماء البلدين على مختلف المستويات، وأبرزها علاقات الصداقة بين الرئيسين الراحلين "جمال عبد الناصر" و"جوزيف تيتو".