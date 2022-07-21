الرئيس البيلاروسى: موسكو لم تستخدم بعد كل قواتها فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا لم تستخدم بعد كل القوات التي تستطيع استخدامها في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس البيلاروسي إن روسيا لا تقدم في الحرب الدائرة في أوكرانيا كل ما تستطيع تقديمه.

وفى وقت سابق أفاد رئيس البنك المركزي الأوكرانى، كيريلو شيفتشينكو، اليوم الخميس بأن معدلات التضخم ستتجاوز 30 % خلال هذا العام، نتيجة الأوضاع الراهنة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شيفتشينكو قوله: "وفقًا لتوقعاتنا، سيتجاوز معدل التضخم حاجز 30 % بنهاية عام 2022".

وأضاف أن معدل التضخم في الشهر الماضي ارتفع بشكل حاد ووصل إلى 21.5% على أساس سنوي بسبب التحديات التي سببها الحرب وضغوط الأسعار العالمية؛ مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وانخفاض المعروض من بعض السلع، وزيادة تكاليف الأعمال ، والتدمير المادي لمنشآت الإنتاج والبنية التحتية ، فضلاً عن الاحتلال المؤقت لبعض المناطق.

كما أدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمستويات القياسية للتضخم في البلدان الشريكة إلى زيادة ضغط الأسعار بشكل كبير في أوكرانيا.