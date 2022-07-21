ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" أن ماتاريلا قال، في تصريح للإعلام مساء الخميس بعد التوقيع على مرسوم حل البرلمان رأى، إنه "لا وقت للاستراحة، فتكاليف الطاقة لها عواقب على العائلات والشركات، ويجب معالجة الصعوبات الاقتصادية وهناك العديد من الالتزامات التي يجب إكمالها ابتغاءً لمصلحة إيطاليا".