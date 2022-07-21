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قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إنه تقدم بالشكر لرئيس الحكومة المستقيل ماريو دراجى والوزراء على "جهودهم خلال هذه الأشهر الثمانية عشر"، مشيرًا إلى أن حكومة تصريف الأعمال "تواجه قيودًا في أنشطتها، لكن لديها الأدوات اللازمة للعمل في هذه الأشهر قبل وصول السلطة التنفيذية الجديدة"، بعد إجراء الانتخابات المبكرة المتوقعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم.

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" أن ماتاريلا قال، في تصريح للإعلام مساء الخميس بعد التوقيع على مرسوم حل البرلمان رأى، إنه "لا وقت للاستراحة، فتكاليف الطاقة لها عواقب على العائلات والشركات، ويجب معالجة الصعوبات الاقتصادية وهناك العديد من الالتزامات التي يجب إكمالها ابتغاءً لمصلحة إيطاليا".

يذكرأن، أعلن التلفزيون الرسمى الإيطالى اليوم الخميس، إن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا أصدر مرسوما بحل البرلمان، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".

ويذكر أن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى قدم استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، وستبقى الحكومة في مناصبها للتعامل مع الشئون الجارية وسيتم إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر القادم، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراجى حظى بترحيب كبير من قبل أعضاء مجلس النواب ، الذين شكروه على مجهوداته الكبيرة في الحكومة،

وتعيش إيطاليا أزمة سياسية خانقة، بعد تقديم دراجى استقالته للمرة الثانية، ولكن في هذ المرة تم قبولها، وفشلت الحكومة في الحصول على الثقة أمام البرلمان، حيث لم يحصل إلا على 95 صوتا من الأصوات ، من إجمالي 133 ناخبا .

وكان انسحاب حركة خمس نجوم من التصويت أمام مجلس الشيوخ أشعلت الأزمة السياسية في إيطاليا، وهو ما جعل الأمر برمته في أيدى مجلس النواب في تصويت لتجديد الثقة أو سحبها من الحكومة الإيطالية الحالية.

وطالب الرئيس ماتاريلا، من دراجى الاستمرار في مهام تصريف الاعمال بعد تقديم استقالته.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.