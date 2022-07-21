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الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ينفى شائعات تدهور حالته الصحية

الخميس، 21 يوليه 2022 06:02 م
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ينفى شائعات تدهور حالته الصحية زيلينسكى
كتب محمد جمال

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نفى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، المزاعم التي ترددت حول حالته الصحية، والتي أفادت في وقت سابق بأنه تم نقله إلى العناية المركزة وأن البلاد يقوم بإدارتها شخص آخر. 


وقال الرئيس الأوكراني - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه يشعر بالقوة أكثر من أي وقت سابق.


وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق أيضًا بتدهور الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف نفى صحة هذه الأنباء، قائلاً : "إن حالة الرئيس بوتين الصحية على ما يرام".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا لم تستخدم بعد كل القوات التي تستطيع استخدامها في أوكرانيا.

وقال لوكاشينكا فى حديثه مع وكالة "فرانس برس" إن "روسيا لا تقدم في الحرب الدائرة في أوكرانيا كل ما تستطيع تقديمه".

وأكدت الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ريبيكا كوفلر في وقت سابق، أن الأسلحة الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا، واستعادة المساحات الشاسعة التي أخذتها روسيا مستحيلة.


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