وأكد المتحدث العسكري، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة.

وأضاف إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

وكان جنديان سوريان قد أصيبا الأسبوع الماضى بقصف مسلحين لمواقع القوات الحكومية فى منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربى البلاد.