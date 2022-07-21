الحكم على سائقين بالإعدام لاتهامهما بقتل سائق توك توك فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت منذ قليل محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنوانى، ومحمد عبد الحميد السعدنى، وسكرتارية خالد يوسف، بالإعدام على سائقين لاتهامهما بقتل سائق توك توك.



وقال رئيس المحكمة خلال إصدار الحكم "إن المتهمين ارتكبا جريمتهما فى نهار رمضان غدرا دون مراعاة أى ضمير"، مضيفا أن المتهمين استبدلا الفضل بالغدر.. وقتلتما أجيرا بغير حق بدم بارد وسرقته".



وكانت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها قد أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في معاقبة المتهمين "صلاح ال" ومحمد ع" بالإعدام شنقا عما أسند إليهما من تهم القتل والسرقة.



وترجع وقائع القضية الى يوم 26 ابريل 2020، بمركز وادى النطرون بعد قيام المتهمين بإستدراج المجنى عليه إسلام عاطف الصاوى، سائق توك توك إلى إحدى الأماكن النائية وقام الأول بتقييده، وقام الثانى بذبحه وطعنه عدة طعنات برقبته وبطنه بنية إزهاق روحه فاحدثت به الإصابات التى أودت بحياته وقاما بسرقة مبلغ مالى كان بحوزته وشرعا فى سرقة الدراجة البخارية توك توك من المجنى عليه.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين واحالتهما النيابة العامة محبوسين للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.







جانب من المحاكمة (1)



جانب من المحاكمة (2)



هيئة المحاكمة (1)



هيئة المحاكمة (2)









