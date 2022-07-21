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التعليم: وقف تحويلات طلاب الثانوية العامة إلى مدارس دار السلام بسوهاج

الخميس، 21 يوليه 2022 08:21 ص
التعليم: وقف تحويلات طلاب الثانوية العامة إلى مدارس دار السلام بسوهاج وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم قبول اى تحويلات لمدارس خاصة أو رسمية، إلى إدارة دار السلام التعليمية بمحافظة سوهاج، من الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة من خارج الإدارة، إلا بعد العودة إلى الجهة المختصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأخذ الموافقات اللازمة، وفحص المستندات للبت فى قبول التحويل من عدمه، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك والمتسبب فى عدم تنفيذ التعليمات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها أنه تم رصد كثير من حالات التحويل من خارج إدارة دار السلام التعليمية لأداء الامتحان داخل الإدارة بأعداد مهولة بالمخالفة للوائح والقوة الاستيعابية لسعة المدارس، وأن السبب وراء التحويلات هو الاعتقاد السائد بوجود تساهل وعدم الرقابة على أعمال الامتحانات بهذه اللجان بإدارة دار السلام، الأمر الذي ترتب عليه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس 21 يوليو الجارى، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، جميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.
 

 


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