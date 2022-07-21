اليوم السابع
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"التعليم" تعلن بعد قليل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وانطلاق العام الدراسى

الخميس، 21 يوليه 2022 01:04 م
"التعليم" تعلن بعد قليل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وانطلاق العام الدراسى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد قليل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وبدء العام الدراسى الجديد، حيث قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن الوزارة سوف تنشر على صفحاتها الرسمية في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو موعد إعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثاني للثانوية العامة، وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد.
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أكد أن كل ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد هو خرافات واستمرارا لحرب تشويه منظومة التطوير، مضيفا: "أرجو أن نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للأخبار وما عدا ذلك فهو حرب شائعات لا تكاد تتوقف".
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف تعلن غدا الخميس مواعيد بدء العام الدراسي الجديد والخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل.
 

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل

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الثانوية العامة

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اعلان نتيجة الثانوية العامة

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس



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