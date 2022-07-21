التخطيط: الحكومة وفرت 5 مليارات جنيه دعما نقديا لـ1.1 مليون من أصحاب الهمم

كتب - إسلام سعيد

وفرت الحكومة المصرية دعما نقديا لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم ، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، بحسب تقرير لوزارة التخطيط.

واوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عام 2018 شهد اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، خاصة أنه كان العام المخصص لمتحدي الإعاقة،بالاضافة الى صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان بجانب إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية، وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.