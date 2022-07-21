اليوم السابع
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البيئة: تأهيل مركز تدريب صون الطبيعة بشرم الشيخ للبحث العلمى لدعم السياحة العلمية

الخميس، 21 يوليه 2022 05:18 م
البيئة: تأهيل مركز تدريب صون الطبيعة بشرم الشيخ للبحث العلمى لدعم السياحة العلمية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، اليوم الخميس أنه يجرى حاليا أعمال رفع كفاءة مركز تدريب صون الطبيعة بمدينة شرم الشيخ ، استعداداً لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص،  بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية.

وأوضحت الوزيرة خلال جولتها التفقدية اليوم الخميس فى محافظة جنوب سيناء، لمتابعة الاستعدادات لمؤتمر المناخ المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، إن مركز تدريب صون الطبيعة سيكون أحد أهم وأشهر مراكز التدريب المتخصصة في مجالات البيئة، والطبيعة والتنوع البيولوجي في المنطقة، كما سيصبح  ركيزة داعمة لملف السياحة العلمية.

جدير بالذكر أن مركز تدريب صون الطبيعة يقع بمدينة شرم الشيخ بين محميات رأس محمد ونبق، ومن المتوقع أن  يقدم برامجه التدريبية والتعليمية المعتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة، إذ ينفرد المركز بتقديم برامج تدريبية سياحية وعلمية متميزة، تعتمد على مزج البرامج الأكاديمية بالتدريب الميداني البري والبحري والتحتمائي، فى محميات رأس محمد ونبق بما تحتويه من معامل حقلية متخصصة،  ومجهزة ومركز غوص عالي الإمكانيات ولانشات الأبحاث وأجهزة الرصد والقياسات البيئية المتخصصة، وبه حوالى 25 غرفة فندقية وقاعات محاضرات ومؤتمرات.


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