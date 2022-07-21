اليوم السابع
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الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب بالتل الكبير في الإسماعيلية عودة ضخ المياه مرة أخرى

الخميس، 21 يوليه 2022 01:36 ص
الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب بالتل الكبير في الإسماعيلية عودة ضخ المياه مرة أخرى إصلاح خط المياه
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكَّد أحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنه تم الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب بالتل الكبير، وتم تشغيل وضخ المياه مرة أخرى، بعد قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بإصلاح الكسر.
 
وكانت الوحدة المحلية لمركز و مدينة التل الكبير، تتابع منذ ظُهر اليوم أعمال إصلاح خط مياه الشرب بالتل الكبير، بالاشتراك مع شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذى تسبب في انقطاع المياه عن مركز ومدينة التل الكبير، بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط الرئيسية لمياه الشرب.
 
 
 

الاسماعيلية

التل الكبير

ضخ المياه

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