الاتحاد الأوروبى يحظر شراء واستيراد الذهب الروسى ابتداء من 22 يوليو

كتب محمد جمال

كشفت وثيقة نُشرت فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى أن الاتحاد الأوروبى حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية وسيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من 22 يوليو، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الوثيقة: "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة أخرى، اعتبارا من 22 يوليو".

وينطبق هذا الحظر أيضا على المجوهرات.

يذكرأن، وافق الاتحاد الأوروبي على عدد من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا، حيث استثنى التعاملات مع بعض الشركات الحكومية في مجال نقل النفط إلى دول ثالثة، وفقا لروسيا اليوم.

وبرر الاتحاد الأوروبى، قراره، بأنه من أجل تجنب أي تداعيات سلبية على الغذاء وأمن الطاقة في العالم، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الاستثناء للحظر المفروض على المعاملات مع عدد من الشركات المملوكةلروسيا فيما يتعلق نقل النفط إلى دول ثالثة.

ورفعت دول الاتحاد الأوروبى، فى إطار الحزمة السابعة من العقوبات، القيود المفروضة على توريد بعض السلع وتقديم الخدمات لصناعة الطيران الروسية، موضحا أنه وافق على إجراءات تقييدية جديدة ضد روسيا، وسيتم نشرها قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد.