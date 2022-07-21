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الاتحاد الأوروبى مبررا استثناءات عقوبات على روسيا: لتجنب أى تداعيات سلبية على الغذاء

الخميس، 21 يوليه 2022 06:35 م
الاتحاد الأوروبى مبررا استثناءات عقوبات على روسيا: لتجنب أى تداعيات سلبية على الغذاء الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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وافق الاتحاد الأوروبي على عدد من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا، حيث استثنى التعاملات مع بعض الشركات الحكومية في مجال نقل النفط إلى دول ثالثة، وفقا لروسيا اليوم.

وبرر الاتحاد الأوروبى، قراره، بأنه من أجل تجنب أي تداعيات سلبية على الغذاء وأمن الطاقة في العالم، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الاستثناء للحظر المفروض على المعاملات مع عدد من الشركات المملوكةلروسيا فيما يتعلق نقل النفط إلى دول ثالثة.

ورفعت دول الاتحاد الأوروبى، فى إطار الحزمة السابعة من العقوبات، القيود المفروضة على توريد بعض السلع وتقديم الخدمات لصناعة الطيران الروسية، موضحا أنه وافق على إجراءات تقييدية جديدة ضد روسيا، وسيتم نشرها قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد.

 


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