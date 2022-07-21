"الأعلى للأمناء" يشيد باحترافية التعامل مع وقائع الغش بامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، أشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالجهود التى بذلتها وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقى فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة بأفضل صورة.

ووجه عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الشكر للدكتور طارق شوقي ومسئولي وزارة التربية والتعليم، ووزارتي الدفاع والداخلية للجهود المبذولة فى عملية تأمين الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، وكافة الجهات المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وأكد "علام" أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام أظهرت تحسنا ملحوظا فى بنوك الأسئلة، مقارنة بالعام الماضى، الذى شهد بداية تجربة امتحانات "الأوبن بوك"، ما يعنى أن الوزارة تسير بخطى جيدة وأن التحديات الموجودة يمكن التغلب عليها .

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي أظهرت تحسن قدرات الطلاب في التعامل مع امتحانات البابل شيت، وشهدت الامتحانات استجابة أعلى من الطلاب لنظام الأسئلة الجديد ، والقائم على الفهم والتطبيق وليس الحفظ والتلقين، ويؤكد ذلك على أن عملية تطوير التعليم مرت بأصعب التحديات، خاصة مقاومة التغيير، وحاليا هي فى مرحلة الاستقرار ، بجهود كبيرة ومخلصة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجميع العاملين بالوزارة وخاصة مركزي المناهج والامتحانات .

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء أن حالات الغش التي تم ضبطها هذا العام شهدت انخفاضا ملحوظا قياسا بحالات الغش في الأعوام السابقة، وأشاد بجهود الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة في التعامل مع وقائع الغش، وبخاصة واقعة الغش في امتحان مادة الفيزياء والتي أثارت جدلا واسعا إلا أن الوزارة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية قد تعاملت مع الواقعة بمنتهى الاحترافية والصرامة في تطبيق مواد قانون مكافحة الغش في الامتحانات.