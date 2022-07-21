الأحياء والفلسفة والإستاتيكا ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمنوفية

سعادة غامرة بدت على وجوه جميع طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية سواء شعبة الادبى أو علمى رياضة أو علمى علوم، بعد الانتهاء من إمتحان مواد مواد الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا نظرا لسهولة الامتحان .

وقال محمد السيد طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى رياضة بمحافظة المنوفية، إن إمتحان مادة الاستاتيكا جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط لكى تكون الختام سعيد جدا .

ويقول أحمد إبراهيم طالب بالصف الثالث الثانوى بمحافظة المنوفية شعبة الادبى أن إمتحان مادة الفلسفة جاء سهل اليوم، حيث جاء فى مستوى الطالب العادى عدا بعض النقاط لكى تفرق بين الطالب المتوسط والعادى والمتميز .

ويضيف محمد وليد طالب بالصف الثالث الثانوى بمحافظة المنوفية شعبة علمى علوم أن إمتحان مادة الاحياء اليوم جاء فى مستوى الطالب المتوسط عدا بعض النقاط لكى تفرق بين الطالب المتوسط والمتميز.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس 21 يوليو الجارى، ويؤدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، جميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.