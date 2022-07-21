اعترافات لصوص المواقع الإنشائية بمنطقة النزهة: "سرقناها بأسلوب الفك"

كتب سليم على

اعترف 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواقع الإنشائية بمنطقة النزهة، بارتكاب واقعة سرقة 40 شاسيه كشاف من الحديد مثبتين على سور أحد المواقع بدائرة النزهة بأسلوب الفك.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة بالأعمال الإنشائية بأحد المواقع الكائنة بدائرة القسم") باكتشافه سرقة (40 شاسيه كشاف من الحديد المثبتين على السور الخاص بالموقع المشار إليها).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، كما أقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" (تاجر خردة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية)، وتم بإرشادهم ضبط الأخير وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء مشرف الأمن المشار إليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.