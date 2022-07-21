استعدادات قصوى لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل بقنا

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات لمواجهة ارتفاع منسوب المياه فى نهر النيل خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومديري مديريات الزراعة والموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية وحماية النيل والأملاك.



ناقش محافظ قنا، خلال الإجتماع الاستعدادات لاحتمالية حدوث زيادة مناسيب المياه بنهر النيل وذلك بعد إعلان وزارة الموارد المائية والرى برصد زيادة فى معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر، مما يستدعى ضخ كميات إضافية من المياه فى مجرى نهر النيل، الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر وبعض الجزر المنخفضة.



وقال محافظ قنا، إنه تم تفعيل دور غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة ، مؤكدا أن مديرية الموارد المائية والرى تراقب عن كثب منسوب المياه فى نهر النيل مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف للتعامل مع أية زيادات محتملة فى مياه نهر النيل، مشيرا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طارئ ، كما تم التنبيه على المسئولين والمواطنين بإتخاذ اللازم نحو إخلاء جميع المبانى من منازل وحظائر مواشى وكذا أى تشوينات للمحاصيل الزراعية على أراضى طرح النهر حفاظا على أرواح المواطنين.



وأضاف الداودى، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع الموقف أولا بأول مع الجهات المعنية لرصد أية تغيرات فى منسوب مياه النيل، ومن ثم إصدار بيانات إعلامية تحذيرية أو مطمئنة للمواطنين وفقا لما يتم رصده من تغيرات، لذا تهيب محافظة قنا بالمواطنين المقيمين على أراضى طرح النهر أو من لديهم أراضى زراعية ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة تجنبا لحدوث أضرار قد تؤدى إلى وقوع خسائر مادية أو خسائر فى الأرواح.