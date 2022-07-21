استرداد أرض أملاك دولة بمساحة ثلاثة أفدنة بحوض الرمال شمال الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال إزالة التعدي واسترداد أرض أملاك دولة بمساحة ثلاثة أفدنة بحوض الرمال حاجر الصعايدة بالمدامود بحري، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تحرير محضر ضدهم عبارة عن جنحة تعدى على أرض أملاك دولة، حيث تعدي المواطن "س.ع.س" وشقيقه "أ.ع.س"، وتم أخذ التعهد اللازم عليهم أنه في حالة التعدي مرة أخرى سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وتم وضع لافتة على الأرض وتمت أعمال الإزالة واسترداد الأرض بحضور كلا من صالح الدين علي إسماعيل رئيس القرية، ومحمد إسماعيل مسؤول الأملاك بالمركز، وطيري عبدالحميد يوسف مدير الوحدة الزراعية بالمدامود بحري .

وفى نفس السياق قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وذلك فى ضوء التوجيهات المشددة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المرور الدائم على التعديات علي الأراضي الزراعية ومتابعة أملاك الدولة.

وفى هذا الصدد أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن الحملة تضمنت تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة على الأراضي من أملاك الدولة قرار تخصيص،و عدد 2 قرار تعدى على الأراضي الزراعية ، وعدد 1 قرار إزالة بناء بدون ترخيص سقف دور أول علوى، وعدد 1 مخالفة صب أعمدة خرسانية مخالف لشروط الترخيص، حيث أن المبنى خارج الحيز العمراني وفي غير الموقع الصادر له الترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين





إسترداد أرض أملاك دولة بمساحة ثلاثة أفدنة بحوض الرمال شمال الأقصر (1)