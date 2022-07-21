استحداث وحدة التغذية العلاجية بمستشفى مبرة طنطا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية في بيان له بداية ورشة العمل الخاصة بإنشاء قسم التغذية العلاجية بمستشفى مبرة طنطا.

وأضاف مدير الفرع، أن الهدف من إنشاء الوحدة مساعدة المرضى من خلال تقديم رعاية غذائية سليمة لهم، وتلبية احتياجاتهم من الغذاء الصحيح ،وتحقيق أقصى إستفادة لهم من الغذاء،بالإضافة إلى تثقيف المرضى من خلال تقديم الإرشادات الغذائية.

وأوضح الدكتور السيد عبدالسلام، مدير المستشفى أن القسم لديه نخبة من استشاريين التغذية العلاجية، ويجري حاليا إنشاء عيادة خارجية للتغذية العلاجية وإستحداث وحدة التغذية الوريدية بالمستشفى والذى يعد نقله نوعية فى تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حيث من المقرر أن توفر العيادة الخارجية استشارات غذائية متخصصة حول إدارة الوزن لمرضى الكلى،والسكري، والأطفال وسكر الحمل،والدعم الغذائي، والحساسية، والفشل في النمو وغيرها.