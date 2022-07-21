إيطاليا تواجه 25 حريقا هائلا بسبب الحر.. وتحذيرات من انقطاع الكهرباء والمياه

فاطمة شوقى

تنتشر الحرائق في جميع أنحاء إيطاليا، حيث اضطرت السلطات اليوم الخميس، للتدخل جوا فى محاولة لإطفاء 25 حريقا كبيرا بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد الذى تشهده البلاد، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

واضطرت الحماية المدنية، التي تنسق عمليات الإطفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى دعم الكوادر الأرضية عن طريق الجو في 25 حريقا هائلا، وتمكنت من إخماد 11 منها ولا يزال باقى الحرائق في حالة نشطة، بحسب النشرة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الأكثر إثارة للقلق هو حرق 868 هكتارًا (2144.91 ) فدان، ما تسبب في إجلاء 1000 شخص، مع انتشار النيران المستمر بسبب الرياح القوية.

وحذر عمدة ترييستي ، وهي بلدية قريبة من الحرائق ، من احتمال حدوث انقطاع في الكهرباء والمياه ، مشيرًا إلى أنه إذا أثر الحريق على شبكة الكهرباء، فسيؤدى إلى انقطاع الكهرباء وبالتالي تعليق خدمة المياه .

ويتفاقم الوضع بسبب ارتفاع درجات الحرارة المسجلة هذه الأيام، والتي ستستمر حتى نهاية الشهر مع قمم تصل إلى 42 درجة، وقامت 14 مدينة إيطالية كبيرة، بتفعيل أعلى مستوى للطوارئ، بما في ذلك العاصمة الإيطالية وبولونيا وفلورنسا وجنوة وميلانو وتورينو ، وفقًا لآخر نشرة صادرة عن وزارة الصحة.

وبالمثل، فإن الجفاف غير المسبوق في العقود السبعة الماضية ، وخاصة في الجزء الشمالي من البلاد وفي حوض بو ، نهره الرئيسي ، يجعل عملية الاطفاء صعبة ويترك الحقول أكثر جفافاً وأكثر عرضة للحرائق المحتملة.