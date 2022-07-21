إغلاق أكاديمية غير مرخصة لتدريب الطلاب على المحاسبة والتمريض في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف بالتعاون مع مديرية الصحة، حملة مكبرة على بعض المحلات التجارية، والمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين، ومتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتمكنت الحملة التي قادها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، من غلق وتشميع مركز تدريب "أكاديمية" لمزاولة تدريب الطلاب على المهن المختلفة "تمريض، ومحاسبة"، بدون ترخيص من الجهات المختصة، متخذا من السلوك الخادع والإعلان المضلل لكونه معهدا لإيهام الناس بمشروعية عمله انتقاصا من الحقوق التي كفلها لهم القانون.

كما جرى غلق معمل تحاليل طبية بدون ترخيص، فضلا عن مخالفة المعمل لقانون حماية المستهلك بعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى انتقاصا من الحقوق التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك.

وحررت الحملة التي شارك فيها مباحث التموين من تحرير 3 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، و8 محاضر جنح صحية تنوعت ما بين عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وعدم حمل شهادات صحية.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.