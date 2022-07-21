إصابة 5 فى مشاجرة بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة بعزبة السرو التابعة لقرية اسحاقة بمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.



تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية الصحة، بلاغا يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين، بإصابات متفرقة في مشاجرة بين طرفين، وتبين إصابة كل من" إبراهيم.ا.ع"40 سنة، بكدمات وجروح، من اسحاقه، و"عبدالله،ب،ص" 7 سنوات بجروح وكدمات، من اسحاقه، و"عبدالرحمن.ب.ص" 10 سنوات،بجروح وكدمات، من اسحاقه، و" مازن.م.ص" 16 سنة، بجروح وكدمات، من بلطيم، و " أحمد.ر.ف" 16 سنة، بجروح وكدمات، من الطايفة.













