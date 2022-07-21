إصابة 5 أشخاص بينهم مدرس بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز سوهاج بين طرفين، بسبب خلافات المصاهرة نتج عنها 5 أشخاص من بينهم مدرس مصاب بطلق نارى بالصدر، تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بسبب المصاهرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوجود مشاجرة وإطلاق عيار ناري ومصابين دائرة مركز سوهاج.

تبين أنها بين طرف أول "محيى الدين م ح" 53 سنة مدرس مصابا بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و"عمر م ح" 22 سنة عامل مصابا بجرح رضي بالجبهة، و"محمد م م" 17 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بالقدم اليسري.

وبين طرف ثان "أحمد ع م" 33 سنة عامل، و"خالد ع م" 31 سنة عامل مصابا بجرح رضي بالوجه، و"ياسر ع م" 45 سنة عامل مصابا بكدمه بالزراع اليمنى، والطرفان يقيمان دائرة المركز.

تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب بالشوم والعصا وإحداث الإصابات المنوه عنها، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته أحدث بها إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات المصاهرة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.