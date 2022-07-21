إصابة 3 أشخاص فى 3 حوادث منفصلة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص بحروق نتيجة سقوط ماء ساخن على جسده بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شخص بحروق بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لإسعافه.

بإجراء التحريات تبين أن المصاب سقط عليه ماء ساخن، ما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كما أصيب شخص اخر باختناق، نتيجة رش مبيد للحشرات داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، حيث استقرت حالته الصحية، دون وجود شبهة جنائية.

وأصيب شخص آخر نتيجة سقوطه من اعلى سطح عقار في أوسيم، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شخص سقط من أعلى سطح عقار بأوسيم، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.