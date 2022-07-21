اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 08:52 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بطنطا

الخميس، 21 يوليه 2022 08:21 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بطنطا إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بدائرة قسم أول طنطا، وتم نقل المصابين لمستشفي طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة الحكمة، وانقلاب ميكروباص في الأراضي الزراعية.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الميكروباص وقائد الدراجة النارية، وتم نقلهما لمستشفي طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

طنطا

حادث مروري

محافظة الغربية



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