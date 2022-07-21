اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 02:51 م
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إصابة شاب فى حريق 3 أحواش بقرية جراجوس بقنا

الخميس، 21 يوليه 2022 02:14 م
إصابة شاب فى حريق 3 أحواش بقرية جراجوس بقنا إسعاف -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، على حريق نشب فى 3 أحواش بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، وأسفر الحريق عن إصابة شاب.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، اخطارا يفيد نشوب حريق في 3 أحواش بقرية جرجوس في قوص وإصابة شاب يدعي محمد عاطف، 20 عاما،  وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف الملابسات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق.


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