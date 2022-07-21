إصابة شاب فى حريق 3 أحواش بقرية جراجوس بقنا

قنا صابر سعيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، على حريق نشب فى 3 أحواش بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، وأسفر الحريق عن إصابة شاب.



وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، اخطارا يفيد نشوب حريق في 3 أحواش بقرية جرجوس في قوص وإصابة شاب يدعي محمد عاطف، 20 عاما، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف الملابسات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق.