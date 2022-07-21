إصابة شاب فى حريق 3 أحواش بقرية جراجوس بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، على حريق نشب فى 3 أحواش بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، وأسفر الحريق عن إصابة شاب.
وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، اخطارا يفيد نشوب حريق في 3 أحواش بقرية جرجوس في قوص وإصابة شاب يدعي محمد عاطف، 20 عاما، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف الملابسات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق.
إسعاف -أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، على حريق نشب فى 3 أحواش بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، وأسفر الحريق عن إصابة شاب.
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