إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1288مترا بمراكز البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مشددا على تفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

وفى هذا السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات لإزالة التعديات بصفة دورية، وأسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعدي بنطاق9 مراكز باجمالى مساحة بلغت 1288 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصه.