اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 04:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1288مترا بمراكز البحيرة

الخميس، 21 يوليه 2022 03:11 م
إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1288مترا بمراكز البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مشددا على تفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.
 
وفى هذا السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات لإزالة التعديات بصفة دورية، وأسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعدي بنطاق9 مراكز باجمالى مساحة بلغت 1288 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصه. 
 
 
 
 

 


تعديات

تعديات زراعية

إزالة تعديات زراعية

محافظة البحيرة

محافظ البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة