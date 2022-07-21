إزالة 19 طاحونة وكسارة ذهب بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود بمختلف مراكز ومدن المحافظة والهادفة للمواجهة الحازمة لكافة أشكال التعدى سواء المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب ، علاوة على الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 19 حالة لطواحين وكسارات الذهب بدون ترخيص من بينها الإزالة الفورية لـ 9 حالات بمساحة 4200 م2 بقروى عنيبة ، بجانب إزالة مبنى بدون ترخيص على الأراضى الزراعية بمساحة 150 م2 بقروى خريت.

كما تم إزالة حالتى تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 300 م2 بقرية إبريم، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة بقرية العطوانى التابعة للوحدة المحلية للرديسية بحرى بمساحة 2800 م2 عبارة عن محلات تجارية مبنية بالطوب الأبيض على طريق أسوان / القاهرة، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة فى المهد بنطاق حى جنوب بمساحة 120 م2 بطريق السادات ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 200 م2 بمنطقة البيارة بنطاق حى غرب المدينة.