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الخميس، 21 يوليه 2022 07:09 ص
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إجراءات تساعدك فى استخراج رخصة سيارة .. تعرف عليها

الخميس، 21 يوليه 2022 07:00 ص
إجراءات تساعدك فى استخراج رخصة سيارة .. تعرف عليها المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اشترطت إدارة المرور، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها :
 
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على النموذج الخاص.
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
 
 - إجراء اختبار عملى على القيادة.
 
 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
 
 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
 
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
 
- تجهيز 4 صور شمسية.
 
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
 
- نموذج الاختبار الشفوى.
 
 - نموذج الاختبار العملى.
 
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
 

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