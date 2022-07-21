أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-7-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 21-7-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، ابن سينا فارما، القلعة للاستشارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري باندا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بي أي جي للتجارة.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.675 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 530.4 مليون ورقة مالية بقيمة 974.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.91%، والعرب على 7.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 56.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 75.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 141.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 1684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 11378 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 3759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2642 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3538 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 11 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.634 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.07%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.439 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.12%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.08%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.375 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.89%.

- القلعة للاستشارات المالية-أسهم عادية بسعر إغلاق 1.194 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بسعر إغلاق 15.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.74%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.266 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.32%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 23.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 6.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.84%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 11.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.50%.