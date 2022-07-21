أخبار البورصة اليوم الخميس 21-7-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 21-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.675 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، ابن سينا فارما، القلعة للاستشارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري باندا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بي أي جي للتجارة.



البورصة تربح 7 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.675 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 530.4 مليون ورقة مالية بقيمة 974.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.91%، والعرب على 7.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 56.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 75.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 141.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 1684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 11378 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 3759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2642 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3538 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 11 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.



أسهم خزينة أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سيناء فارما، شراء الأولى 2.02 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.27%، والثانية 100 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي أسهم الخزينة 153.6 مليون سهم، والثالثة 2.5 مليون سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 428.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 80 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 28.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر العليا، جدوى للتنمية الصناعية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 2044 سهم، 420 ألف سهم، 16.6 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 235 ألف سهم، 150 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1.1 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 900 ألف سهم، على التوالي.



القلعة قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن الجمعية العامة غير العادية للشركة، وافقت على استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين، وتعديل اسم الشركة إلى القلعة للاستثمارات المالية بدلًا من القلعة للاستشارات المالية.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية، وبلغت إيرادات نشاط شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 1.5 مليار جنيه في 31 مايو عام 2022 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 441.1 مليون جنيه مقارنة مع 458.2 مليون جنيه.

وحققت شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات 427.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2022 مقابل 351.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح الفترة 23.6 مليون جنيه مقارنة مع 61.9 مليون جنيه.