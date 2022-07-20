2600 بلاغ و16 إصابة و22 حريق غابات.. حصاد ليلة الجحيم فى بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

أصيب 16 من رجال الإطفاء في حرائق في المملكة المتحدة في حريق Bridgade بلندن وصفه عمدة المدينة صادق خان بالاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

قال عمدة لندن لشبكة سكاي نيوز، إن رجال الإطفاء الذين يعملون في درجة حرارة 40 درجة مئوية ، تلقوا ما يقدر بـ 2600 مكالمة طوارئ واستجابوا لأكثر من 1000 مكالمة حريق، وأضاف: "في يوم عادي ، تتلقى خدمة الإطفاء - تقريبًا - 350 مكالمة، وفي يوم مزدحم 500 مكالمة".

وقال جوناثان سميث، مساعد مفوض دائرة الاطفاء، إن اثنين من رجال الإطفاء الذين عانوا من "إصابات مرتبطة بالحرارة" نقلوا إلى المستشفى.

وأضاف سميث أنه على الرغم من أن الطقس أصبح الآن أكثر برودة ، إلا أن الأرض "لا تزال جافة تمامًا" وحذر الناس من إقامة حفلات شواء في الحدائق أو التخلص من الزجاج على الأرض حيث يمكن أن تشتعل فيه النيران إذا تعرضت لأشعة الشمس .

في نفس السياق، أخبر سايمون كلارك ، رئيس وزارة الخزانة ، الشبكة أن الحرائق كانت "علامة تحذير" حول تأثير تغير المناخ.

يأتي ذلك في الوقت الذي لن تكون فيه إنجلترا تحت أعلى مستوى من التأهب للحرارة حيث من المقرر أن تجتاح العواصف الرعدية جميع أنحاء بريطانيا بعد درجات حرارة قياسية أمس.

وسجل المجلس الوطني 22 حريق كبير في الغابات منذ الساعة 11 صباح أمس ومئات من الحرائق الصغيرة، وقال بول هيدلي ، المسؤول عن حرائق الغابات في المجلس، إن حجم الحرائق اليوم كان على الأرجح غير مسبوق.