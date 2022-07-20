1.5 مليون جنيه دعم وزارة الصحة لتركيب تانك أكسجين بمستشفيات دمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن دعم وزارة الصحة بمبلغ 1.5 مليون جنيه لصالح تركيب تانك أكسجين سعة 3000 لتر بمستشفي كفر البطيخ المركزى، لافتا إلى أن هذا العمل سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة شبكة الغازات مما يؤثر على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريض.

واضاف وكيل صحة دمياط، أن العمل بالمشروع سيتم خلال ثلاث شهور من الآن، لافتا إلى وجود لجنة تشكيلها للإشراف على التجهيزات الفنية والمواصفات المطلوبة وكذلك الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء مهنه

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك حزمة من المشروعات التى تجري حاليا بقطاع الصحة داخل دمياط، ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أهمية تلك المشروعات في تقديم خدمات طبية متكاملة لاهالى المحافظة وكذلك الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء دمياط.