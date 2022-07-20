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وزير السياحة: التصوير متاح فى الشوارع للمصريين والأجانب مجانا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:00 م
وزير السياحة: التصوير متاح فى الشوارع للمصريين والأجانب مجانا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار
كتبت هند مختار

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، أن التصريح المسبق هو شرط التصوير التجارى عالى الجودة بمعدات عالية الجودة فى الشوارع بعد موافقة الحكومة على التصوير الشخصى والتذكارى، للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الشارع، موضحا إنه سيتم تشكيل لجنة لهذا الأمر.
 
وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبدأ في التصوير سيكون الإتاحة، موضحا أنه كلمت زاد التصوير يعني الترويج للمناطق المصرية، قائلا: "التصوير متاح في الشوارع للمصريين والأجانب بدون دفع مليم ".
 
 

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

العلمين الجديدة

قرارات الحكومة



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