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وزير السياحة: إعداد قانون للإنتاج السينمائى لتسهيل التصوير

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:00 م
وزير السياحة: إعداد قانون للإنتاج السينمائى لتسهيل التصوير الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار
كتبت هند مختار

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قال الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار، أنه يتم إعداد قانون للإنتاج السينمائي لتسهيل عملية التصوير في الشوارع والمناطق السياحية والآثرية، موضحا أن التصريح المسبق هو شرط التصوير التجاري عالى الجودة بمعدات عالية الجودة في الشوارع بعد موافقة الحكومة علي التصوير الشخصي والتذكاري للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الشارع، موضحا إنه سيتم تشكيل لجنة لهذا الأمر.
 
وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبدأ في التصوير سيكون الاتاحة ، موضحا أنه كلمت زاد التصوير يعني الترويج للمناطق المصرية ، قائلا" التصوير متاح في الشوارع للمصريين والأجانب في الشوارع بدون دفع مليم".

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

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التصوير في الشوارع

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