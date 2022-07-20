وزيرة التعاون الدولى تستعرض جهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

كتبت هند مختار

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالعلمين الجديدة، عرضاً حول جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية فى إطار التوجيهات الصادرة بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا الصدد.

وفي مستهل العرض، تناولت الدكتورة رانيا المشاط البرنامج الطارئ مع البنك الدولي لدعم التصدي لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود، حيث استعرضت حجم التمويل الموجه لشراء الأقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج، وما تم إنجازه، والموقف الحالي، موضحةً أنه يوجد حالياً بعثة من البنك الدولى لمناقشة الإطار التعاقدي لمناقصات القمح.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى خلال العرض إلى برنامج "دعم الموازنة العامة للدولة نحو الصمود الاقتصادي ومتطلبات الأمن الغذائي" بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، حيث تناولت بالتفصيل محاور وأهداف البرنامج والتي تضمنت دعم استجابة الأمن الغذائي على الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، وتعزيز صمود وشفافية القطاع المالى.

وعلى جانب آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى ما قام به البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من تحويل لجزء من الاعتمادات المطلوبة اتصالاً ببرنامج إطار تمويل سياسات التنمية 2021/2022.