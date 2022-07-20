اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التعاون الدولى تستعرض جهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:25 م
وزيرة التعاون الدولى تستعرض جهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالعلمين الجديدة، عرضاً حول جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية فى إطار التوجيهات الصادرة بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا الصدد.
 
وفي مستهل العرض، تناولت الدكتورة رانيا المشاط البرنامج الطارئ مع البنك الدولي لدعم التصدي لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود، حيث استعرضت حجم التمويل الموجه لشراء الأقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج، وما تم إنجازه، والموقف الحالي، موضحةً أنه يوجد حالياً بعثة من البنك الدولى لمناقشة الإطار التعاقدي لمناقصات القمح.
 
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى خلال العرض إلى برنامج "دعم الموازنة العامة للدولة نحو الصمود الاقتصادي ومتطلبات الأمن الغذائي" بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، حيث تناولت بالتفصيل محاور وأهداف البرنامج والتي تضمنت دعم استجابة الأمن الغذائي على الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، وتعزيز صمود وشفافية القطاع المالى.
 
وعلى جانب آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى ما قام به البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من تحويل لجزء من الاعتمادات المطلوبة اتصالاً ببرنامج إطار تمويل سياسات التنمية 2021/2022.

وزيرة التعاون الدولي

الازمة الروسية الاوكرانية

مجلس الوزراء

العلمين الجديدة



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تستعرض الموقف الوبائى لكورونا وضوابط العودة لأماكن العمل.. مدبولي: تزايد الإصابات يؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.. وعبد الغفار: فترات العزل 5 أيام للأعراض البسيطة و10 أيام للمتوسطة أو الشديدة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:00 م

القائم بأعمال وزير الصحة: الإصابة بكورونا بأعراض بسيطة تستلزم 5 أيام عزل

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:42 م

رئيس الوزراء: تزايد إصابات كورونا تؤكد أهمية الالتزام بالاشتراطات الوقائية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:34 م

رئيس الوزراء يؤكد أهمية كلمة الرئيس السيسي بقمة "جدة": لها أصداء إيجابية.. صور

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:20 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة