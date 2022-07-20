اليوم السابع
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وزيرة البيئة: مصر تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات فى قطاع الطاقة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:16 م
وزيرة البيئة: مصر تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات فى قطاع الطاقة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت هند مختار

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر وضعت خطة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات، موضحة أن مصر قدمت خطة في عام 2015، وفي إطار استضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، تم اعداد وثيقتين لتغير المناخ، موضحة أن مصر تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة " كهرباء ونقل وبترول".
 
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة ، أن خطة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات حتي 2030 ، وهي التزام في اتفاق باريس وتتحدث عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والظروف الوطنية الحالية.

تغير المناخ

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اتفاق باريس



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