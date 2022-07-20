وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء تطلق مبادرة " لتسكنوا اليها "

شمال سيناء - محمد حسين

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بمحافظة شمال سيناء مبادرة: "لتسكنوا إليها".

قالت حنان حسن رئيس الوحدة، إنه فى إطار المشاركة فى جميع الفعاليات المجتمعية لدعم المرأة وتمكينها فى جميع المجالات ، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وتحت إشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، نظمت الوحدة بالتعاون مع فرع المجلس القومى للسكان ومنطقة الدعوة والإعلام الدينى بمنطقة شمال سيناء الأزهرية برئاسة الدكتور مصباح العريف مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الدينى ندوة تحت عنوان : ( لتسكنوا إليها ) ، وذلك في إطار توعية المجتمع بترشيد الانفاق على الزواج وعدم المغالاة في طلبات العروسين .

وأشارت الدكتورة هاجر صالح نائب رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بشمال سيناء الى أهمية الندوة للتوعية بمبادرة " لتسكنوا إليها " التى أطلقها الأزهر الشريف .

وأعلنت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة عن دعم ومساندة المرأة والمشاركة في المبادرات التى تهدف إلى استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق وتيسير الزواج للشباب من الأولاد والبنات .. مشيرة الى أنه خلال 3 سنوات بلغ عدد حالات الطلاق الفعلى 212 ألف حالة عام 2018 ، 226 ألف حالة عام 2019 ، و222 ألف حالة عام 2020 .. كما بلغت نسبة الطلاق بمحافظة شمال سيناء 1.4 % من اجمالى عدد حالات الزواج عام 2018 ، 2.3 % من اجمالى عدد حالات الزواج عام 2019 ، و 2 % من اجمالى عدد حالات الزواج عام 2020 ، وهى نسبة كبيرة فى مجتمع يبلغ عدد تعداده نحو 500 ألف فردا فقط .

وأضافت أن تأخر سن الزواج للأولاد والبنات بسبب ارتفاع المهور وزيادة متطلبات الزواج .

ومن جانبه .. أعلن الدكتور مصباح العريف مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الدينى بالمنطقة الأزهرية بشمال سيناء أن مبادرة : " لتسكنوا اليها " أطلقها الأزهر إليها " بمشاركة عدد من علماء الأزهر ، ولها شركاء فى مقدمتهم المجلس القومى للسكان .. مشيرا الى أن الأزهر كان وسيظل رمزا للوسطية ودليل على سماحة الاسلام .

وأضاف أن المبادرة مثال على تجديد الخطاب الدينى طبقا لتوجيهات السيد الرئيس ، وأنه تم انشاء لجنة فتوى فى كل مركز ومدينة .. علاوة على اطلاق العديد من المبادرات ، ومن بينها مبادرة لم الشمل .. حيث تم جمع شمل 72 ألف أسرة على مستوى الجمهورية عامى 2021 / 2022 ، وأن نسبة 80 % من أسئلة المواطنين تدور حول الطلاق .

وأوضح أن الجهاز المركزى للاحصاء أعلن أن فى مصر حالة طلاق كل دقيقتين خلال عامى 2021 / 2022 ، ولذلك أطلق الأزهر الشريف مبادرتته : " لتسكنوا اليها " بهدف التخفيف من التكاليف الباهظة للزواج .. جيث تشمل عددا من الموضوعات التى تفيد الأسرة المصرية مثل : موضوع المهور وإجراءات الزفاف والتأهيل للزواج وغيرها .. حيث تشمل المبادرة 3 مراحل : الأولى : الخطوبة .. حيث يتم التوعية بقصر مراسم الخطوبة على قراءة الفاتحة بحضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط وضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل وعقد جلسة نقاشية أسبوعية بين الجانبين في إدارة أسرة المستقبل والتقليل من الهدايا المتبادلة حتى لا تكون ضغطاً على أحد الطرفين وعدم تطويل فترة الخطوبة بشكل يجر إلى مشكلات .

وتشمل المرحلة الثانية : الإعداد للزواج الذى يتلخص في الحصول على دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسرى والاقتصار على كتابة المنقولات الفعلية التى يؤسس بها بيت الزوجية دون مبالغة واختيار مسكن الزوجية بالتوافق بين طرفى الزواج فقط وعلى حسب الاستطاعة ودون تدخل الأسرتين ودون شروط غير ضرورية والاتفاق على الذهب بالقيمة وليس بالجرامات ويثبت في قائمة المنقولات القيمة وتأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث حرصا على التخفيف والتيسير والاقتصار على الأجهزة الضرورية للبيت والاقتصاد فيما يسمى بـالكسوة وغيرها .

وتشمل المرحلة الثالثة : أثناء الزواج بإقامة مراسم الأفراح بصورة بسيطة على قدر الاستطاعة وعدم التقيد بمظاهر ومغالاة مرهقة .







