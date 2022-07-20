نصائح لاتباع نظام غذائى مفيد لخفض ضغط الدم وتحسين الصحة العامة

كتبت فاطمة خليل

قلل من تناول الملح يمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والحالات الطبية الخطيرة الأخرى، ويمكن للأدوية أن تخفض ضغط الدم، لكن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم عند مستويات صحية، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لاتباع نظام غذائى مغذى مفيد لضغط الدم والصحة العامة، بحسب موقع health. يؤثر الصوديوم الموجود في ملح الطعام على ضغط الدم، وتحتوى ملعقة صغيرة من الملح على 2300 ملليجرام (مجم) من الصوديوم.

ومن المستحسن أن تحد من تناول الصوديوم يوميًا إلى 1500 مجم عندما يكون ضغط الدم مرتفعًا.

إذا كنت حساسًا للملح، فحتى التخفيض الطفيف في تناول الصوديوم يمكن أن يقلل ضغط الدم بمقدار 5-6 نقاط. قلل تناول الملح واستبدله بالأعشاب والتوابل إذا كنت معتادًا على إضافة الكثير من الملح إلى طعامك، فحاول تقليل تناول الملح تدريجيًا وإضافة التوابل والأعشاب لإثراء مذاق الأطعمة. املأ طبقك بالأطعمة الطازجة واجعله خاليًا من الدهون يمكن أن يساعد النظام الغذائى الغنى بالخضراوات الورقية والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم في خفض ضغط الدم إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

أضف الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، وقم بإنشاء نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة قلبك وضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي. قلل من الأطعمة والمشروبات السكرية قد تتفاجأ عندما تسمع أن تناول وشرب الكثير من السكر مرتبط بارتفاع ضغط الدم. ابتعد عن اللحوم الباردة والشوربات والأطعمة المصنعة بشكل مفرط. في حين أن الحساء المعلب، والوجبات المجمدة، سندويشات اللحوم غالبًا ما تكون مريحة، إلا أنها تحتوي على وفرة من الصوديوم.

قد تحتوى الأطعمة المعبأة ، مثل المخبوزات والوجبات المجمدة ، على دهون متحولة ، وهو أمر غير صحي للغاية للقلب وضغط الدم.