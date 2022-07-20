نائب محافظ الوادى الجديد: إجراءات حاسمة للتعامل مع التعديات على أراضى الدولة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات مع رؤساء المراكز بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

و شددت نائب محافظ الوادي الجديد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة خلال هذه الفترة، والمتابعة الدقيقة والمرور الدوري على المستشفيات وحصر حالات الإصابة والإشتباه والعزل المنزلي والتأكد من توافر كافة الإحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية و جاهزية أقسام العزل والعناية المركزة لأي زيادة قد تطرأ في الأعداد، كما وجهت بتكثيف حملات التوعية للمواطنين للإلتزام بإرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعي وتقليل التجمعات.

أكدت على التعامل الفوري والحاسم مع التعديات على أراضي الدولة ومتابعة أعمال الإزالات في المهد وفقًا لما يتم رصده من قبل وحدة المتغيرات المكانية، حفاظًا على حق الدولة والشعب، وقيام الإدارات الهندسية بالمراكز بتوضيح التيسيرات المقدمة للمواطنين لاستصدار بيان الصلاحية وشهادة المطابقة في منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة.

من ناحية أخرى، استعرضت نائب المحافظ جهود المراكز في متابعة الإلتزام بتعريفة الأجرة الجديدة والمرور على المواقف للتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو مخالفات. كما تناول الإجتماع متابعة جاهزية المراكز لإستقبال لجان التقييم الميداني التابعة لجائزة التميز الحكومي في دورتها الحالية، لمواصلة صدارة المحافظة في حصد جوائز الفئات المختلفة.

فى سياق أخر تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التوسعة وفتح طرق جديدة لخدمة المواطنين بمنطقة عزبة البلايلة بالخارجة، يرافقها الدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة صرف تعويضات لملاك الزراعات بمناطق التوسعة وفقًا للحصر والتقييم الذي قامت به مديرية الزراعة. كما تفقدت أعمال فتح طريق خلف مكتب صحة الخارجة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات بالمنطقة، موجهًة بالبدء فى أعمال إنشاء سور لمقر محطة الملاريا والذي تم إزالته ضمن أعمال التوسعة الجارية وسرعة الانتهاء من أعمال زراعة الغرود الرملية المجاورة لمحطة مياه ٣٠ يونيو بمنطقة مجمع المصالح الحكومية لمنع زحف الرمال عليها.