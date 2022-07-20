نائب محافظ القاهرة توجه بإزالة التعديات على الكورنيش ورفع الإشغالات

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية طريق كورنيش النيل بنطاق أحياء السيدة زينب ومصر القديمة ودار السلام في إطار جولاتها الميدانية المستمرة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لهدف تطويرها .

وبدأت نائب محافظ القاهرة بتفقد بمحيط مستشفى القصر العيني الفرنساوي مرورا بمنطقة فم الخليج وكوبري المانسترلي حتى منطقة اثر النبي، ورافقها فى الجولة رؤساء أحياء السيدة زينب و مصرالقديمة و دار السلام كل في نطاقه ومدير المتابعة الميدانية و مهندسي الدعم الفني بالمنطقة الجنوبية ومدير الحدائق والتشجير وعدد من التنفيذين بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

وشددت نائب المحافظ، على الأجهزة المعنية بضرورة المرور الدائم في نطاق الأحياء ورفع كفاءة منطقة الكورنيش وتقليم وتهذيب الأشجار والحشائش على ضفتي نهر النيل وزيادة المساحات الخضراء المزروعة ودهان البردورات وعمل الصيانة الدورية والمرمات لوحدات

الإنترلوك والأرصفة وتعويض التالف منها .

كما نبهت "عبد المنعم"، على ضرورة صيانة المقاعد الخشبية المتواجدة على طول الكورنيش وإعادة رونقها نظرا لمساهمتها الفعالة في إضفاء المظهر الجمالى والحضاري الذي يليق بكافة أعمال التطوير التي تتم حاليا، وباعتبار كورنيش النيل متنفسا ترفيهيا للمواطنين خاصة خلال فصل الصيف .

وأكدت على الالتزام بالمواصفات الفنية ومراجعة جميع الملاحظات و التنسيق مع الانارة المركزية لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة و الكهرباء واستبدال كافة وحدات الإنارة التى لا تعمل الى جانب صيانة وإعادة تشغيل نافورة فم الخليج لاضافة اللمسات الجمالية للمنطقة، حيث أكدت على العمل وفقا لمخطط شامل متكامل يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش الذى يشهد كثافة مرورية عالية.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء الأحياء بالمنطقة بتكثيف الحملات اليومية، وازالة كافة اشكال المخالفات والتعديات على ضفاف نهر النيل وضرورة التواجد الميداني لكافة الاجهزة التنفيذية والمعاونة لرصد كافة المخالفات وردع المخالفين وازالتها في المهد.

كما وجهت نائب المحافظ، بضرورة رفع كفاءة المنطقة وإزالة كافة صور التعديات والاشغالات وعدم السماح بأى مخالفات بنطاق احياء المنطقة الجنوبية و التي تؤثر على الحركة المرورية والمشاه وعودة الانضباط للشارع من خلال المرور اليومي والمتابعة الدورية من ادارات المتابعة ومشرفي المربعات مع عمل الحملات المكبرة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الحي وشرطة المرافق للحد من اشغالات المحلات والباعة الجائلين الى جانب تكثيف اعمال النظافة ورفع كافة المخلفات على مدار اليوم وغسل الارصفة والبردورات بصورة مستمرة، مؤكدة على التواجد الميدانى والاهتمام بمتابعة ما تم تنفيذه بشكل مباشر والاستجابة الفورية لكافة التوجيهات وتلافى الملاحظات.