منطقة الأقصر الأزهرية تكرم 200 معلم لغة إنجليزية حصلوا على دورات دولية

ومن جانبه أعرب محمود أبو الحسن موجه عام اللغة الانجليزية بالمنطقة الأزهرية، عن سروره بتخريج هذا العدد الكبير من المدرسين نتيجة لهذه الشراكة الفاعلة، والتي كان لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دور كبير فيها، وقد أسهمت هذه الدورات بصقل الخبرات وخاصة للمعلمين الجدد والذي سينعكس أثره على الطلاب ومن ثم على المجتمع.

وأثنى أبو الحسن على هذا التعاون المثمر مع المجلس الثقافي البريطاني، وأشار إلى ضرورة تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على اكتساب المعرفة والابتكار والبحث العلمي، والتي تمثل بدورها ركائز أساسية للتنمية، مما يكون له أعظم الأثر على طلاب الأزهر ليكونوا خير سفراء للأزهر في جميع أنحاء العالم.

فيما تشهد منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة (التنافس المعرفي) للعام 2022م بالمنطقة، وذلك بمركز التدريب المتطور بديوان عام المنطقة، وبحضور ومشاركة كل من أسامة عبد المنعم عبيد مدير الكتب والمكتبات، وخالد العربى مسئول بالجودة، وأعضاء لجنة التحكيم.

ومن جانبه حث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الطلاب المشاركين على القراءة وأهميتها في اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وإنتاجها، وذلك للوصول بمهاراتهم الأساسية في القراءة إلى المستوى المنشود، لأخذ موقع متقدم في معدلات القراءة العالمية، إذ يواصل الطلبة قراءة الكتب ثم تلخيصها على مدار العام، مما يجعلهم مؤهلين للتنافس مع زملائهم المشاركين وفق آليات ومعايير محددة، ومساهمة القراءة في بناء شخصيتهم لغويًا وثقافيًا واجتماعيًا، متمنياً لجميع الطلبة المشاركين التوفيق والسداد.



الأقصر الأزهرية تحتفل بتكريم 200 معلم لغة إنجليزية



تكريم 200 معلم لغة إنجليزية