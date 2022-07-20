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معلومات الوزراء: %5.2 ارتفاعا بقيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 2021

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:24 م
معلومات الوزراء: %5.2 ارتفاعا بقيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 2021 مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافيك جديد تضمن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، والتي شهدت نموًّا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. 
 
وشهدت الصادرات المصرية لألمانيا ارتفاعًا في قيمتها بنسبة 31% خلال عام 2021، لتصل إلى 848 مليون دولار، مقابل 646 مليون دولار في 2020.
 
كما شهد التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفاعًا بنحو 5.2% عن 2020، لتصل قيمته إلى 4.8 مليارات دولار في 2021. 
 
ومن أبرز المجموعات السلعية المُصدرة من مصر لألمانيا: ملابس، فواكه، معدات وأجهزة كهربائية، وبذور وأثمار زيتية، ومن أبرز المجموعات السلعية المستوردة من ألمانيا: سيارات وجرارات ودراجات، لدائن، ومنتجات صيدلة.

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