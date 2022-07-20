وتقدمت مصر -في بيان صحفي لوزارة الخارجية- بخالص التعازي للعراق الشقيق ولذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، كما أكدت مصر على تضامنها ودعمها للعراق في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة ستة عناصر من الشرطة الاتحادية باشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.