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مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها وغرق شاب فى ترعة بمدينة إسنا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 08:42 م
مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها وغرق شاب فى ترعة بمدينة إسنا إسعاف -أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث، كما توفى شاب غرقا في ترعة نجع أبو حميد، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى إسنا لحين التصريح بالدفن.
 
الواقعة الأولى كانت بسقوط فتاة من الطابق الثالث من منزلها، في مدينة إسنا بشارع بنك الزراعة بجوار الشونة الزراعية، وتدعي "ن.ع.م" 36 سنة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إسنا.
 
أما الواقعة الثانية فكانت غرق شاب فى ترعة نجع أبو حميد، يدعي "أحمد." 25 سنة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع فتاة سقطت من شرفه منزلها

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وفاة شاب غرق في ترعة

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